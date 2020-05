Lazio, Radu è già social: i post dei trofei vinti, aspettando il 26 maggio... FT

LAZIO, RADU - Mancava solo lui all'appello sui social network. Da pochi giorni infatti, Stefan Radu, pilastro e veterano della difesa di mister Inzaghi ha inaugurato il suo profilo Instagram. Il "Boss", chiamato spesso così dai compagni nello spogliatoio, non ha perso tempo e in sette giorni si è gia sbizzarrito postando - come riporta la rassegna di Radiosei - le foto di alcuni trofei vinti in 12 anni di Lazio, (le due Supercoppe vinte contro la Juve, e la Coppa Italia dello scorso anno conquistata contro l'Atalanta), e altre dove lo ritraggono insieme ai compagni. Fedeltà, attaccamento alla maglia, una vita calcistica dedicata ai colori biancocelesti. Radu è a 372 presenze nella classifica "all time" laziale, a meno quattro da Paolo Negro, e raggiungendolo salirebbe sul podio a - 20 da Pino Wilson e -29 dal primato di Giuseppe Favalli a ben 401 presenze. Il tempo per arrivarci c'è, come se lo augurano tutti i tifosi, tra una foto con un trofeo e una con una camicia hawaiana, postata tra le storie. Radu è già il "Boss" di Instagram e tra due giorni ci sarà una ricorrenza particolare, quella del 26 maggio, data a cui Stefan non ha ancora dedicato un post. E chissà cosa potrebbe postare per la gioia dei supporters laziali.

