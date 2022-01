Lazio, ricaduta per Acerbi: le condizioni del difensore

Roma come Venezia, la scena è esattamente la stessa. 25 minuti di gioco, un lancio lungo, lo scatto, lo stop, il cambio. Questo quanto accaduto nel match contro l'Empoli di Francesco Acerbi uguale a quanto era accaduto a Venezia nell'ultima gara del 2021 in cui il Leone fu costretto a uscire per un problema al flessore. Nell'uscire dal campo il difensore continuava a toccarsi la coscia sinistra, quasi certa una ricaduta e anche il ko per la prossima gara contro l'Inter in programma domenica. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei dopo l'infortunio in Laguna Acerbi era rimasto a riposo ed è tornato ad allenarsi in gruppo solo martedì. Due allenamenti quindi e poi la partita, un rischio che purtroppo non ha ripagato e che costringerà Sarri a trovare una soluzione in vista del big match contro i nerazzurri.