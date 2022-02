Lazio, Roberto Mancini ospite a San Siro: Zaccagni osservato speciale

RASSEGNA STAMPA – Il percorso in biancoceleste di Mattia Zaccagni non è iniziato nel migliore dei modi, qualche difficoltà dovuta agli infortuni gli ha impedito di esprimersi in campo come avrebbe voluto. Il tempo gli ha reso giustizia, si è fatto attendere ma da quando è tornato in forma non ha fatto altro che confermare tutte le aspettative che su di lui si erano create. Ha sorpreso tutti mister compreso, e non solo lui. Con il duro lavoro e le buone prestazioni ha ottenuto anche la convocazione in Nazionale in occasione dello stage che si è svolto a fine gennaio. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, domani sarà osservato speciale a San Siro. In tribuna ci sarà anche il ct Roberto Mancini. L’Italia dovrà affrontare i play off per potersi guadagnare un posto al Mondiale del 2022 in Qatar e Zaccagni potrebbe essere utile alla causa.

