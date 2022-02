Steward, l’episodio di Milano accende una spia: “Lavoratori invisibili”

RASSEGNA STAMPA – Durante il derby tra Inter e Milan un tifoso ha fatto invasione di campo e dopo diversi tentativi è stato bloccato dagli steward. Uno di questi si è scagliato contro di lui con violenza, colpendolo con pugni alla schiena. Il video dell’episodio ha fatto il giro del web e ha acceso una spia su questa categoria di lavoratori. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il presidente dell’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza che rappresenta gli steward ha preso le distanze dal comportamento ingiustificato del soggetto in questione ma ha lanciato un grido: “Siamo invisibili e senza tutela”. Ferruccio Taroni ha spiegato come dopo quindici anni chi riveste questa professione non sia giustamente remunerato e tutelato rispetto ai rischi e all’effettivo lavoro che svolge, eccedendo a volte anche l’orario stabilito. Ufficialmente sotto contratto a tempo determinato che prevede la retribuzione per 6 ore di lavoro, ufficiosamente uno steward percepisce in media 37 euro circa, un capo unità 47,50 e il coordinatore 57,50. Altro aspetto critico è che non sono i club ad assumere direttamente gli steward ma c’è una società che fa da intermediaria, questi sono esterni a qualsiasi tipo di problematica.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Reina torna titolare a San Siro e affronta il passato

Lazio, come sta Acerbi: domani altri esami