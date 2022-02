Lazio, Reina torna titolare a San Siro e affronta il passato

RASSEGNA STAMPA – Pepe Reina tornerà tra i pali, sarà titolare in campo contro il Milan nella sfida di Coppa Italia. Da quando è arrivato alla Lazio ha sempre avuto il ruolo da titolare, sovvertendo le gerarchie che fino a quel momento avevano visto Strakosha in pole. Il motivo per cui venne chiamato dalla Lazio era ben preciso, serviva un portiere di esperienza che potesse fare da mentore al più giovane. Così è stato, dopo un periodo da primo portiere indiscusso ora ha lasciato spazio all’allievo che però non deve abbassare la guardia. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, stesso ruolo ebbe anche nella sua esperienza al Milan. Venne chiamato per aiutare Donnarumma a crescere. A distanza di tempo può dirsi che abbia fatto un ottimo lavoro vedendo dove sia arrivato l’ex milan. Per quanto riguarda la carriera però, per lo spagnolo l’esperienza in rossonero non fu molto gratificante complice anche l’età dopo anni intensi al Napoli. In Premier League si è rilanciato e poi la chiamata da Formello. Sta facendo grandi cose in biancoceleste e sicuramente la sua esperienza è d’aiuto non solo al giovane Strakosha ma in generale alla squadra. Tornare a San Siro per una notte così importante sarà per lui doppiamente emozionante, sarà come fare un tuffo nel passato ma con la consapevolezza di essere ancora più forte di allora.

