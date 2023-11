Lazio - Roma, troppe espulsioni: il record è spaventoso!

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il derby della Capitale è una delle partite più sentite al mondo. Le due formazioni di Roma si trovano l'una davanti all'altra per il dominio della città, per una vittoria o una sconfitta che può cambiare la stagione. L'intensità sale così a livelli di agonismo unici, i giocatori che compongono le due squadre si danno battaglia per conquistare la gloria e inevitabilmente la troppa foga porta a delle situazioni talvolta spiacevoli.

Spesso si è assistiti a faccia a faccia tra i calciatori, a entrate dure o a i troppi falli. Tutte situazioni che si sono sempre concluse con un esito: l'arbitro metteva mano al taschino e mostrava ai diretti interessati quel cartellino di colore rosso che significava espulsione. Un must per la stracittadina. Basti pensare, d'altronde, che nessuna partita in Serie A, da quando esiste la regola dei tre punti a vittoria, ha visto così tante squalifiche come il derby tra Lazio e Roma.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, negli ultimi 58 incontri, infatti, sono 38 i cartellini rossi estratti dal direttore di gara, dei quali solamente tre in occasione dell'ultimo confronto. Lo scorso 19 marzo, infatti, fu Ibanez ad aprire le danze con il doppio giallo nel primo tempo, per i falli su Felipe Anderson e Milinkovic.Il brasiliano fu poi seguito al termine della partita da Mancini e Marusic, protagonisti di un duello che ha costretto Massa, che dirigerà anche la sfida di oggi, a intervenire per evitare situazioni spiacevoli.