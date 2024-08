Lazio, Rovella e Vecino i due nuovi registi. E Cataldi...

RASSEGNA STAMPA - La partita della Lazio contro il Venezia è stata caratterizzata in mediana dalla scelta di Rovella come regista. Per Marco Baroni l’ex centrocampista del Monza e del Genoa non è un play classico e al debutto lo ha dimostrato, alternando il lavoro davanti alla difesa alle proiezioni offensive. Come riporta il Corriere dello Sport, Rovella ha chiuso il match con 84 tocchi, 70 passaggi di cui 95% di precisione, un’occasione creata, 4 duelli vinti su 7, 2 intercetti e 2 possessi guadagnati. Una volta sostituito, Baroni, in forte necessità di freschezza e pressione ha inserito Vecino che in questo momento viene considerato il play alternativo a Rovella ma la Lazio gioca senza regista.

A dire il vero, l'unico sarebbe Danilo Cataldi che non viene da un’estate non semplicissima con il Torino e il Como che lo hanno sondato, ma l'ex capitano della Primavera sta bene a Roma. Il motivo della scelta del tecnico fiorentino potrebbe essere legato a questo, anche perché Cataldi è stato il play di Sarri nel campionato del secondo posto.

La Lazio oggi avrebbe bisogno di un profilo simile a Morten Hjulmand, gioiello di Baroni scoperto da Corvino, per geometrie e fisicità, davanti alla difesa. Chissà se Fabiani e Lotito nelle ultime fasi di mercato riusciranno a scovarlo...