Lazio, Sacchi: "Sarri insegna il calcio e migliora i calciatori"

Sono ore di trepidante attesa in casa Lazio per società e tifosi. Gli ultimi soprattutto attendono la famosa ufficialità, il comunicato che renderà realtà la firma di Maurizio Sarri come nuovo allenatore dei biancocelesti. A commentare questa lunga e importante trattativa ci ha pensato anche Arrigo Sacchi che all'allenatore toscano è legato da una lunga amicizia: "Sarei davvero felice se lui firmasse. Prima di tutto per il calcio italiano, poi per lui e anche per i tifosi della Lazio", riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Non solo, secondo Sacchi Sarri è un tecnico che fa giocare bene le squadre che allena e migliora i calciatori che ha a disposizione. Se la Lazio alzerà il livello in Serie A risponde: "Io dico di sì, non vedo l’ora di vedere la Lazio all’opera, sono convinto che farà un ottimo lavoro".

