Lazio - Sampdoria, Immobile vs Quagliarella: è sfida all'ultimo gol

Lazio - Sampdoria sarà anche la sfida tra Immobile e Quagliarella: i due bomber che hanno messo insieme 277 reti in Serie A (414 comprese le altre competizioni). Da una parte c'è l'attaccante della Lazio con le sue 119 (197 in totale), dall'altra quello della Sampdoria a quota 158 (217 in totale). Un "derby partenopeo" per i due attaccanti che quando giocano questa partita si esaltano: Ciro ha fatto male 9 volta alla Samp (è la sua vittima preferita); Quagliarella 7 volte alla Lazio. Le carriere dei due centravanti si sono sfiorate diverse volte, senza mai incontrarsi, dal 2010 quando la Juve acquistò Quagliarella, cedendo Immobile al Siena. Poi l'avvicendamento al Torino, fino all'esperienza in Nazionale. Questo pomeriggio i due "scugnizzi" si rincontreranno per dare spettacolo allo stadio Olimpico.

Lazio, anticipi e posticipi fino alla 30esima

Lazio, la lista provvisoria per la Serie A

TORNA ALLA HOEMPAGE