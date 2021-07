Lazio, Sarri pronto a riabbracciare Correa, Acerbi e Immobile: ecco quando

La Lazio saluta Auronzo di Cadore. Nella serata di ieri si è concluso il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo durato ben 18 giorni. Oggi il ritorno a Roma, qualche giorno di riposo, e la partenza alla volta della Germania per proseguire con la seconda parte della preparazione. Maurizio Sarri ritroverà anche tre big: Correa, Acerbi e Immobile attesi per sabato. I tre tenori biancocelesti torneranno nella Capitale: due da campioni d'Europa con la maglia dell'Italia, uno con la Copa America vinta con l'Argentina. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei se sul leone e king Ciro non ci sono dubbi di permanenza diverso è invece il discorso relativo al Tucu. La Lazio è pronta a sacrificarlo per conquistare un tesoretto da reinvestire sul mercato, l'argentino avrebbe voglia di cambiare aria. Sono molti i club che hanno espresso il loro interesse, Psg, Tottenham, Arsenal, Everton e Leicester, ma ad oggi il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Per ora torneranno tutti nella Capitale e si uniranno ai compagni mettendosi al servizio di mister Sarri.

