Lazio, Sarri si affida a Milinkovic e Immobile per lo sprint finale

RASSEGNA STAMPA – Sta per tornare il campionato che si era fatto da parte per lasciare spazio alle nazionali. La prossima sfida della Lazio sarà contro il Sassuolo all’Olimpico e i biancocelesti dovranno mettercela tutta per poter riscattare e mettersi alle spalle la brutta prestazione del derby. Tutte le gare, da qui alla fine della stagione, saranno importantissime per poter centrare un posto in Europa. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nonostante il percorso della Lazio abbia avuto alti e bassi sono emerse qualità che se ben sfruttate potranno essere d’aiuto a Sarri per centrare l’obiettivo e concludere positivamente la stagione. La Lazio è prima nella classifica per km percorsi: 112,602. Meglio, tra le altre, di Inter (111,198), Atalanta (110,826) Juventus (108,296), Roma (107,878) e Napoli (107,878). La punta di diamante dei biancocelesti, in materia, è Milinkovic con una media di 11.554 km. Meglio di lui hanno fatto Thorsby, Brozovic e Cristante. Un po’ distante, non troppo, dalla top 10 di questa classifica c’è anche Immobile, con una media di 10,785 km. Si affiderà sicuramente a loro il mister per questo sprint finale. Numeri notevoli che possono considerarsi una dote per i biancocelesti e se ben coordinata con la disciplina tattica potrà dare risultati positivi.