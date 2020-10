Lazio, senti Hitzfield: "Il mio ex Borussia pecca di esperienza. Sarà sfida aperta!"

Leggenda del Borussia Dortmund e del calcio tedesco, Ottmar Hitzfield sedeva sulla panchina giallonero nell'unico precedente tra il Dortmund e la Lazio. Quarti di finale di Coppa Uefa, stagione '94-95, la Lazio di Zeman attaccava e divertiva. Martedì altro incrocio, nell'esordio Champions di Inzaghi all'Olimpico, Hizfield dice la sua in un'intervista a La Gazzetta Dello Sport: "Ciro va frenato, immagino stia fremendo, avrà tanto tempo a cui pensare complice la squalifica in campionato. L'esperienza in giallonero lo ha maturato. Al Borussia di oggi manca equilibrio, non è abituata alle sfide internazionali. Quando gli avversari hanno qualità vanno in difficoltà perché in certe occasioni, i tanti giovani che hanno, mancano di esperienza".

