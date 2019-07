Lazio, si valuta il recupero di Marusic: la situazione dall'infermeria

La Lazio si è data appuntamento a Formello, oggi pomeriggio si tornerà a lavorare agli ordini di Simone Inzaghi. E proprio il mister biancoceleste è determinato a capire su chi potrà fare affidamento per la prossima stagione, mercato a parte. A paritre dal ritiro di Marienfeld. Una questione che si snoda su più fronti. Il primo, è quello di Adam Marusic: l'esterno si è sottoposto a dei controlli nella giornata di lunedì, sono attese altre visite nella prossima settimana. Va valutato il recupero, il montenegrino è alle prese con una distorsione con interessamento del legamento collaterale. Secondo la rassegna stampa di Radiosei, lo staff medico potrebbe decidere comunque di portarlo in Austria e tenerlo sotto controllo quotidianamente. Altra faccenda, invece, per Jordan Lukaku e Valon Berisha, entrambi in Paideia questa mattina. I due lungodegenti svolgono oggi le visite d'idoneità. Il kosovaro ha concluso un lungo percorso riabilitativo, spera di essere finalmente libero da quegli intoppi fisici che finora hanno condizionato la sua esperienza alla Lazio. Lukaku, invece, si è messo alle spalle un lungo calvario. Compreso il doppio intervento alle ginocchia per risolvere una volta per tutte la tendinopatia bilaterale rotulea. Il suo recupero non finisce qui, sicuramente sarà necessario altro tempo prima del rientro. Le visite di oggi serviranno per fare il punto della situazione, capire se Berisha e Lukaku potranno essere arruolabili per i prossimi impegni di calciomercato. Inzaghi ci spera.

LAZIO, VISITE IN PAIDEIA

