Lazio, Signori: "Baroni come Zeman. Io volevo restare, un amore così..."

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - E segna sempre lui. Si chiama Beppe Signori e pochi giorni fa, il 17 febbraio, ha compiuto 57 anni. L'ex bomber di Lazio, Foggia e Bologna ha segnato gli anni '90 con i suoi gol. Non solo, è anche entrato nel cuore dei propri tifosi, soprattutto a Roma e Bologna, che ancora oggi lo acclamano. Beppe Signori vive ancora per il calcio. Intervistato da La Gazzetta Dello Sport, racconta di come voglia insegnare (e non allenare) grazie alla sua Academy, la BS 188 Football Academy, e 188 sta per i gol siglati in Serie A. Mentre scherza sulla sua vita da pensionato e da neo-nonno, l'ex bomber torna sul mancato passaggio al Parma, che oggi gioca contro il suo Bologna. Era tutto fatto per 25 miliardi di lire, ma l'affare sfumò a causa della ribellione dei tifosi della Lazio: "Mai stato convinto di andare via. Volevo restare alla Lazio. In diecimila scesero per le strade e bloccarono tutto. A ripensarci mi vengono i brividi. Certe cose magari sono successe a Baggio o Riva ma non in queste dimensioni. I laziali si identificavano nella mia persona e io con loro avevo un'alchimia difficile da spiegare e che mai si è interrotta. Spesso anche fra me e me ho detto una cosa: che rinuncerei a dieci scudetti vinti pur di vivere una esplosione d'amore così, vedere diecimila persone che ti vogliono è pazzesco".

L'intervista continua e vengono toccati diversi argomenti, dai singoli come Lautaro e Yildiz al tema del fallimento italiano in Champions League, ma Signori riesce comunque a tornare dov'è stato bene: "Calcio proposto che mi ha colpito di più? Mi piace vedere Lazio e Bologna, mi ha impressionato quel voler difendere attaccando". Un modo di giocare che all'ex attaccante ricorda quello di un suo vecchio allenatore, Zdenek Zeman: "Oggi in Italiano e Baroni rivedo molti suoi concetti: intraprendenza calcistica allo stato puro. E la gente si diverte".