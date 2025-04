Lazio, tocca a Vecino: pronto il tandem con Guendouzi contro il Bodo

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Guendouzi in coppia con Vecino, questo sarà il centrocampo, quasi forzato, che scenderà in campo dal primo minuto nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt. L'assenza di Rovella per squalifica e l'esclusione del neo acquisto Belahyane dalla lista Uefa, hanno ridotto notevolmente le possibilità di scelta di Baroni, che avrà come unica alternativa sulle mediana la strapotenza fisica di Dele-Bashiru.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il francese e l'uruguaiano sono, dopo Pedro, i due giocatori più esperti in campo europeo presenti nella rosa biancoceleste. Entrambi, infatti, hanno collezionato 54 presenze in competizioni Uefa con i club in cui hanno militato. Quando sono partiti insieme da titolari, inoltre, la Lazio ha sempre fatto bene, non perdendo mai in Europa League e rimediando un solo ko in campionato, nel match d'andata contro l'Udinese giocato ad inizio stagione.

Baroni potrà contare, così, su una coppia più che rodata e dall'alto tasso di esperienza europea, due fattori che dovrebbero rasserenare i tifosi biancocelesti e garantire solidità davanti alla difesa.