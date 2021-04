Lazio - Torino, Cairo: "Contento sia stata aperta l'inchiesta". Sull'avv. Gentile...

Ieri la Procura Federale ha aperto un'inchiesta sul comportamento del Torino prima dell'incontro non disputato il 2 marzo contro la Lazio. Il Procuratore Giuseppe Chinè vuole fare chiarezza dopo la sentenza della Corte Sportiva d'Appello in cui si è parlato di comportamenti della società granata "improntati ad una sorta di 'furbizia'" e "che non sono, in alcun modo, in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza che devono, invece, sempre ispirare chi partecipa a competizioni". Sulla Gazzetta dello Sport il presidente del Torino Urbano Cairo ha così reagito all'apertura del fascicolo: "Contento sia stata aperta un'inchiesta, anche se è un atto dovuto. Sarà possibile dimostrare come il Torino si sia comportato in maniera inappuntabile". Su quest'ultimo punto sarà l'indagine a fare luce, e la sentenza del prof. Piero Sandulli dice tutt'altro. Ancora Cairo: "Valuteremo anche se querelare l'avvocato Gentile per le sue dichiarazioni". Parole che evidenziano un certo nervosismo, anche comprensibile considerando la posizione di classifica e il rischio che correrebbe il Torino nel caso in cui Chinè accertasse qualche responsabilità.

