Calciomercato Lazio, nuova pista in difesa: dalla Turchia spunta Vitor Hugo

La sosta per gli impegni delle nazionali è ormai finita e la Serie A sta per tornare. Non si placano comunque le voci di calciomercato provenienti da tutto il mondo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei l'ultima arriva dalla Turchia e riguarda l'ex Fiorentina Vitor Hugo. Il difensore, al Trabzonspor dallo scorso mercato estivo, è stato accostato alla Lazio, che secondo i media locati avrebbe già presentato un'offerta da 5 milioni. La dirigenza del club di Trebisonda, che per Vitor Hugo ha speso 3.2 milioni, avrebbe declinato tale proposta, molto soddisfatta del rendimento del brasiliano.

CARATTERISTICHE - Vitor Hugo in stagione ha messo insieme 24 presenze tra Super Lig, coppa di Turchia e supercoppa, segnando anche 4 gol. Ottimo il bottino per essere un difensore, anche se già in Italia aveva fatto intravedere le sue qualità nel gioco aereo: è rimasto nella mente di tutti il gol contro il Benevento nella prima partita giocata dopo la moste di Davide Astori. Mancino di piede, nella difesa a tre occuperebbe la posizione di centro-sinistra, quella di Stefan Radu per intenderci. Vitor Hugo è abile in marcatura, forte fisicamente e bravo a far partire l'azione dal basso, a volte pecca un po' in concentrazione. Altro nome aggiunto alla lista dei papabili, il ds Igli Tare continua a valutare le varie strade. Sicuramente l'intervento in difesa sarà importante.

