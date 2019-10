Lazio - Torino, De Silvestri avversario ma mai nemico: e chissà se un giorno...

Lorenzo De Silvestri e la Lazio, un legame rimasto quasi intatto. Il terzino del Torino ormai da 10 anni anni ha lasciato la Capitale. Firenze, Genova, poi appunto la maglia granata tra le sue esperienze. Non è più il giovane ragazzino promettente del settore giovanile biancoceleste, De Silvestri, oggi 31 anni, è riuscito a costruire nel tempo la sua carriera. A Roma però non ha mai smesso di tornare: lo fece il 26 maggio 2013, quando si presentò allo stadio per la famosa sfida di Coppa Italia fra Lazio e Roma, lo fa spesso quando ha un po' di tempo libero. Fra passeggiate a Trastevere, e i momenti in famiglia nella sua casa a Monteverde. Lorenzo è anche legatissimo alla famiglia Sandri, era un amico di Gabriele. Nel 2017, a dieci anni dalla sua scomparsa passo nel negozio di Giorgio Sandri per regalargli i suoi scarpini con il inciso il nome di Gabbo.



IL FUTURO - Il suo contratto è in scadenza col Torino. Stando a quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, tra le ipotesi in futuro ci sarebbe anche quella di un ritorno a Roma. De Silvestri la tiene in considerazione e chissà che non possa rientrare anche nei piani della Lazio, la squadra con cui vinse il suo unico trofeo (la Coppa Italia nel 2009). Fantamercato al momento, anche perché il 31enne aspetta una proposta di rinnovo del Torino, alla quale ha dato la precedenza su tutto. Oggi tornerà all'Olimpico, lo farà di nuovo contro la sua Lazio. Da avversario, ma mai da nemico.

SERIE A: CONTE SI LAMENTA DEL CALENDARIO, MA LA LAZIO...

LAZIO - TORINO, APPENA 3MILA BIGLIETTI VENDUTI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE