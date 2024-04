Lazio, Tudor e il turnover di Coppa: cambia tutto contro la Juve

La semifinale di Coppa Italia è pronta, aspetta solo l'ingresso in campo della Juve e della Lazio questa sera all'Allianz Stadium. In occasione del match contro la squadra di Massimiliano Allegri, Igor Tudor stravolge i piani dopo il successo di sabato scorso e prevede un massiccio turnover. Il nuovo tecnico della Lazio l'ha spiegato, non esistono gerarchie, rispetto per il passato ma la squadra è sopra a tutti. E allora, al via con le formazioni in costante movimento.

Come riporta il Corriere dello Sport, se il croato opterà per confermare quanto provato durante la rifinitura a Formello, verranno apportati cinque cambi rispetto a sabato. Come spiegato anche nelle probabili formazioni, tornerà Ciro Immobile dal primo minuto, in vantaggio con il Taty. Dal punto di vista tattico, la Lazio riproporrà il modulo ibrido: 4-4-2 in fase difensiva e 3-4-2-1 in costruzione. In difesa Romagnoli dovrebbe essere accompagnato da Patric e Gila a completare il terzetto davanti a Mandas. A centrocampo, verso la conferma Marusic a destra e Zaccagni a sinistra sulle fasce, con Guendouzi e Vecino che potrebbero spuntarla. Sulla trequarti Felipe Anderson e Luis Alberto dietro a Immobile.