Lazio, tutto pronto per il primo ritiro di Sarri ad Auronzo: le date

C'è entusiasmo e non potrebbe essere altrimenti e anche frenesia e voglia di iniziare questa nuova avventura che vedrà Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Si partirà dal ritiro che per il 14esimo anno consecutivo si svolgerà sotto le Tre Cime di Lavaredo ad Auronzo di Cadore. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il piano per il ritiro estivo è stato stilato dal tecnico lunedì nell'incontro con il ds Tare in Toscana.

Raduno fissato attorno all'8/9 luglio, visite e test, e poi partenza per Auronzo l'11 luglio. La Lazio rimarrà in Veneto fino al 21 luglio, poi qualche giorno di riposo e infine una seconda parte di preparazione che quest'anno dovrebbe svolgersi in Italia e non all'estero. Intanto due collaboratori di Sarri sbarcheranno nella giornata di oggi ad Auronzo per vedere le strutture, i campi, l'hotel. In seguito verranno definite anche le quattro amichevoli che verranno disputate durante il ritiro. Intanto Auronzo si colorerà certamente di biancoceleste, già l'anno scorso l’amministrazione comunale e la Media Sport Event fecero un vero e proprio miracolo aprendo il ritiro ai tifosi e permettendo agli stessi di seguire la Lazio come sempre da vicino, quest'anno ci sarà una vera e propria invasione.