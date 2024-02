Lazio, un errore su 'mille' palloni giocati: Provedel resta una garanzia

RASSEGNA STAMPA - Un errore in due anni, Provedel l’ha pagato caro subendo il gol di El Azzouzi che ha riacceso le speranze del Bologna uscito vincitore dal match contro la Lazio all’Olimpico. È uno degli argomenti più discussi della settimana, insieme alle decisioni arbitrali di Maresca. Perché non ha lanciato via la palla invece di servire Luis Alberto marcatissimo? È questa la domanda che tormenta molti. La responsabilità è al 50%: tanto dell’estremo difensore che ha preso una decisione non azzeccata, tanto del centrocampista che nel restituirgli palla ci ha messo un po’ troppa forza. Un abbaglio per il portiere biancoceleste che però non cancella quanto fatto finora e i dati, come riporta il Corriere dello Sport, confermano quanto sia una garanzia. In tema di passaggi, per precisione è il primo italiano con l’81,2% e è secondo in Serie A a Sommer dell’Inter. Considerando invece, quelli riusciti è quinto a quota 580 e davanti a sé ha il nerazzurro a 621, Maignan a 618, Martinez a 596 e Terracciano 580.

