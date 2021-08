Lazio Women, debutto contro la Samp. Il tecnico Cincotta: "Siamo pronti!"

La Lazio Women inizierà la sua stagione, in Serie A, contro la Samp Women nel match in programma il 28 o il 29 agosto a Formello. Le liguri sono pronte a questa sfida come affermato dal tecnico Antonio Cincotta: "Un inizio impegnativo, ma siamo pronti. Stiamo tutti scrivendo su una pagina bianca. La rosa è in via di completamento, mancano ancora due o tre tasselli. Ma il club ha fatto un lavoro fantastico tenendo conto che è nato solo un paio di mesi fa ed il suo mercato (quello femminile chiude a novembre, ndr) è partito per forza in ritardo. Alcune calciatrici le ha convinte a venire qui praticamente quando stavano per firmare per un'altra società".

DIRETTA - Calciomercato Lazio, da Correa a Kostic: tutte le trattative

La storia di Marco Parolo, quale futuro dopo l’ultima stagione alla Lazio?

TORNA ALLA HOME