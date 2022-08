Lazio Women, ecco il raduno a Formello: Fabiani ringrazia Lotito

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio femminile si è radunata a Formello agli ordini del tecnico Massimiliano Catini e sotto la direzione del direttore sportivo Angelo Fabiani, sono stati eseguiti i tamponi antigenici. Da ieri, 12 agosto, sono iniziati i test fisici prima del ritiro che si terrà a Formello dal 16 al 22 agosto con doppie sedute di allenamento. L'inizio del campionato di serie B è previsto per il 18 settembre ma si aspetta la pubblicazione del calendario da parte della Figc.

Il nuovo direttore sportivo, Angelo Fabiani ha ringraziato il Presidente Claudio Lotito “per aver allestito una rosa altamente competitiva per la categoria, rinforzata in in tutti i reparti“. Enrico Lotito è il nuovo direttore generale della Lazio Women mentre Monica Caprini è stata confermata come team manager. In relazione ai volti nuovi in rosa sono arrivate tre nuove giocatrici. Sille Fuhlendorff ha 20 anni, è una punta danese prelevata dal Pink Bari. In precedenza ha giocato nella serie A danese. Il secondo rinforzo è Martina Toniolo, 20 anni, terzino sinistro, di proprietà della Juventus femminile cresciuta nella Biellese. La scorsa stagione ha mlitato nell'Empoli Ladies totalizzando 19 presenze in serie A.

Il terzo acquisto è Despoina Chatzinikolau, 22 anni, attaccante di nazionalità greca. Nel 2018-2019 ha giocato nell'Aris Salonicco, nel 2019 si è trasferita in Italia al Napoli. Tra le conferme in rosa, Ludovica Falloni, 20 anni, difensore centrale acquistata dalla Lazio Women a titolo definitivo dal Grifone Gialloverde.

