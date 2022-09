Lazio Women, Louise Eriksen: "Mio fratello felice del mio passaggio in biancoceleste"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Quest'anno la Lazio Women ha cambiato tanto: 14 nuovi acquisti, senza contare le innumerevoli cessioni. Un ridimensionamento necessario visto il cambio di categoria (dalla Serie A alla Serie B). Tra le tante giocatrici arrivate c'è anche Louise Eriksen, sorella dell'ex inter Christian. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la danese si è raccontata in un'intervista: "Mi sono sentita subito la benvenuta. Sensazioni positive, sono molto contenta. Ci sono tante nuove calciatrici, abbiamo bisogno di giocare insieme. Peccato per il gol preso dal Brescia nei minuti finali. Possiamo e dobbiamo crescere". La 27enne ha le idee chiare: vuole salire in Serie A ed essere una leader. A Roma è arrivata per vivere un'esperienza nuova (è la sua prima volta fuori la Danimarca) e per vivere il calcio full time. La Lazio per lei è l'ideale e i genitori sono felici di venirla a trovare.

IL RAPPORTO CON CHRISTIAN - Sul fratello dice: "Giocavamo sempre insieme nel giardino di casa. Parliamo di ogni cosa, soprattutto di calcio. Quando ha saputo della Lazio mi ha detto 'vai e divertiti!'. Lo sport è la sua vita, è quello che desidera anche per me. Lui ama l’Italia, era felice del mio trasferimento". Riguardo il momento terribile passato durante l'Europeo preferisce non parlare.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Lei si descrive una centrocampista con una buona visione di gioco, ma più difensiva. Segni particolari? Recupera tanti palloni. Fuori dal campo si rilassa facendo passeggiate o girando la nuova città. "Non ero mai stata a Roma, è una città fantastica", dice. Louise ha anche un Master in Economia, ma per lei non è stato difficile far conciliare i due mondi.