Lazio, Zoff: “La squadra ha il dovere di andare in Champions. Su Immobile…”

La prossima giornata di Serie A regalerà agli appassionati di calcio due sfide a dir poco elettrizzanti. A distanza di poche ore si sfideranno Inter e Roma, Lazio e Juventus. Doppio ex di quest’ultima sfida, Dino Zoff che, intervistato da Il Tempo, ha detto la sua in particolare sulla compagine biancoceleste e sul momento di entusiasmo che sta vivendo: “Stimo molto Inzaghi, è un allenatore che ci sa fare. Sono diversi anni che ha una buona squadra a disposizione, potenzialmente devastante. Ha la capacità di schiacciare gli avversari. È cresciuta anche dal punto di vista mentale, non si scioglie più alla prima difficoltà. Ha il dovere di andare in Champions. Gara contro la Juventus? In questi anni sono uscite fuori sempre delle belle gare, molto equilibrate. La Lazio si è comportata quasi sempre bene e in questo momento sta dimostrando di essere una realtà di questa A. Contro la Juve potrebbe partire anche con i favori del pronostico. Sarà una sfida interessante. Terzo posto? Immobile sta facendo cose straordinarie, fuori dall’immaginazione. Dimostra di essere un calciatore e un goleador completo, anche se quest’anno con la Var si segna sempre un po’ di più, senza nulla togliere a Ciro. Un libro su di me? Non ne ero a conoscenza, fa piacere essere rimasto nel cuore dei tifosi”.

Lazio, Petrucci: "Juve imbattuta, non imbattibile, ma servirà un'impresa!"

Lazio - Juventus, Manfredini: “I biancocelesti possono tentare il colpaccio”

TORNA ALLA HOMEPAGE