Lega, mercoledì il voto per il via libera della media-company: in bilico il futuro di Dal Pino

Si terrà mercoledì prossimo l'Assemblea di Lega che darà il definitivo via libera alla creazione della media-company in partnership con la cordata di fondi Cvc-Advenst-Fsi. All'ordine del giorno, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stato inserito il cosiddetto term sheet, contenente tutti gli accordi raggiunti. Una volta superato quest'ultimo passaggio, si arriverebbe all'effettiva stesura dei contratti. Tuttavia, già da giovedì sera i club hanno in mano il documento su cui dovranno esprimersi. E l'esito della votazione avrà importanti ripercussioni anche sulla decisione di Dal Pino di accettare l'incarico di presidente. Il punto di domanda riguarda Claudio Lotito, che si è dimostrato sempre in disaccordo con il progetto, e i club che il patron biancoceleste riuscirà a "coagulare" attorno a sé. L'Assemblea, che avverrà in videoconferenza, ne precederà un'altra, in programma giovedì 28 a Palazzo Parigi. In quell'occasione si valuterà l'esito della vendita dei diritti tv domestici: la scadenza per la presentazione delle offerte è stata posticipata alla mattina del 28.

Calciomercato Lazio, sorpresa Todibo: Tare segue il giovane francese

Covid, Spadafora: "Riapertura stadi? Difficile avvenga in questa stagione"

TORNA ALLA HOMEPAGE