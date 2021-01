Covid, Spadafora: "Riapertura stadi? Difficile avvenga in questa stagione"

"Quando riapriranno gli stadi? Credo che per questa stagione sarà complicato vedere gli stadi col pubblico". Lo ha detto Vincenzo Spadafora, intervenuto a 'Titolo V', programma in onda su Rai Tre. Il Ministro dello Sport ha poi proseguito: "Pensare di poter avere un numero elevato di persone che vanno tutte in una stessa direzione, con tutto quello che ne consegue in termini di controlli e sanificazioni, è veramente molto complicato. Il Dpcm scade il 5 marzo, ma eventualmente bisognerà prima pensare a una riapertura graduale dello sport di base. Come governo dobbiamo stabilire delle priorità".

