Calciomercato Lazio, Kiyine in viaggio verso Napoli: vicino il ritorno alla Salernitana

In giorni in cui si parla sempre più frequentemente di un ritorno di Sofian Kiyine alla Salernitana, l'indizio più importante l'ha dato lui stesso sui social. Il centrocampista ha pubblicato su Instagram un video che lo ritrae in macchina sulla strada per Napoli. Dopo l'arrivo di Riza Durmisi tra le fila granata, ufficializzato qualche ora fa sui canali del club biancoceleste, un altro calciatore della Lazio potrebbe rinforzare la squadra guidata da Castori.

