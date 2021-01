Maradona, svolta nelle indagini: "Il medico ha falsificato la firma del Pibe de Oro"

Non c'è pace per Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre per una crisi cardiorespiratoria. Mentre sta proseguendo l'indagine per omicidio colposo, è arrivata una svolta sulla situazione in cui versava il Pibe de Oro negli ultimi mesi di vita. Quanto è stato scoperto riguarda Leopoldo Luque, il medico personale del campione argentino, iscritto nel registro degli indagati. Il dottore, la cui abitazione era stata perquisita nei giorni immediatamente successivi alla morte di Maradona, avrebbe contraffatto un importante documento. Si tratta di una una richiesta di cartelle cliniche inviata alla Clinica Olivos e datata 1 settembre 2020. Il documento è stato ritrovato nella casa di Luque e in queste ore è arrivata la conferma della perizia calligrafica: il medico ha falsificato la firma.

