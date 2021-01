Serie A, Zaza salva Nicola all’ultimo respiro: 2-2 tra Benevento e Torino

Nell'anticipo del venerdì della diciannovesima giornata di Serie A, Benevento e Torino si dividono la posta in palio. Al Vigorito, il match termina 2-2 con i granata che riescono a riacciuffare una situazione di doppio svantaggio. Prima Viola su rigore e poi Lapadula fanno gioire Inzaghi. Il Toro si sveglia e riesce a reagire. Una doppietta di Zaza, il secondo gol in pieno recupero, consente ai granata di raggiungere un pareggio fondamentale in ottica salvezza. Inizia con un punto l'avventura di Nicola sulla panchina de Torino, ma il percorso è ancora tutto in salita.