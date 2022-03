Lega Serie A, domani all in Casini: in alternativa spunta Abodi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Domani ci sarà un'altra tornata per quanto riguarda l'elezione del presidente di Lega Serie A. Con Bonomi ufficialmente fuori dai giochi, Masi e Bini Smaghi ormai quasi sfumati, rimane in corsa Lorenzo Casini. Per lui può essere la votazione decisiva in un caso o nell'altro: con 11 o più voti favorevoli sarebbe eletto, altrimenti rischia di essere bruciato. Nel frattempo, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, spunta la candidatura di Andrea Abodi, sostenuta dall'ex fronte Bonomi: Cagliari, Torino, Milan e Inter, Juventus invece più defilata. Sull'attuale presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo (mandato prorogato fino al 31 dicembre) rimane il rischio dell'inelegibilità proprio a causa di tale posizione: chiesto un parere all'Anac.