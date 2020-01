Lulic-idolo, Pruzzo non si dà pace: “Mi sono rovinato il Capodanno”

Galeotta fu quella lingua lunga. “Lulic è diventato il mio mito”, e ora - come per ogni tifoso/simpatizzante della Roma che si rispetti - pure l'incubo di Roberto Pruzzo. Dopo tale dichiarazione, l'ex attaccante giallorosso ha dovuto fare ben più di un passo indietro. Prima l'ha definita una battuta, poi “una cazzata”. Adesso, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, un fardello talmente grande da impedirgli di godersi il Capodanno. Pruzzo, che per il gol in Supercoppa aveva elogiato Lulic come un “operaio del calcio, decisivo anche nelle finali”, oggi se n'è pentito: “Non l’avessi mai detto. Era solo una battuta, un modo di dire in un contesto scherzoso. Tra l’altro posso giurare su quello che ho di più caro che alle otto di mattina non mi sono ricordato minimamente che Lulic avesse segnato il gol nella finale del 26 maggio”. Il dispiacere di Pruzzo è sincero, così come la volontà di diversi tifosi romanisti di farlo fuori dalla Hall of Fame del club: “Chiedo scusa se qualcuno s’è sentito offeso, mi sono rovinato persino il Capodanno. Sono tre giorni che mia figlia prova a tirarmi su il morale”. Con certi incubi non si può proprio scherzare.

