Lulic, l'obiettivo è tornare presto in campo: intanto Tare lavora sul mercato

Da spettatore in tribuna a protagonista in campo. Questo è il salto che spera di fare Senad Lulic che ieri ha assistito alla gara dei suoi compagni dagli spalti insieme a Correa e che vuole tornare presto ad aiutarli sul terreno di gioco. Con l'assenza del bosniaco e di Fares per infortunio, nel secondo tempo è stato adattato Radu sull'out di sinistra evidenziando una chiara mancanza in quella zona lì. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il capitano biancoceleste, stando anche alle dichiarazioni del ds Tare, dovrebbe rientrare in gruppo venerdì e con lui e Fares di nuovo arruolabili non ci sarebbe bisogno di intervenire sul mercato.

MERCATO - È inevitabile però che il direttore sportivo della Lazio si stia guardando intorno. Da settimane ormai sonda il terreno per individuare il profilo adatto da aggiungere all'organico di Simone Inzaghi per sopperire alle assenze sulla fascia sinistra. I nomi sono sempre quelli di Bradaric del Lille e Kamenovic del Cukaricki. A loro si è aggiunta anche la pista che porta a Zinchenko del Manchester City, fuori dal progetto di Guardiola che potrebbe lasciarlo partire. Le porte per un eventuale innesto sono dunque ancora aperte, molto dipenderà dalle risposte che daranno Lulic e Fares nei prossimi giorni.

