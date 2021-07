Maglia Lazio, Wilson: "Dispiace non vedere i colori sociali". Ma il verde ricorda Maestrelli...

Prosegue la polemica intorno alla maglia che i giocatori indosseranno nel corso della stagione 2021/22. I tifosi sono sotto schock e l'inedità novità sembra non aver fatto centro neanche nei cuori di alcuni ex biancocelesti. È il caso di Pino Wilson che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è detto "conservatore". Il capitano della squadra del '74 ha continuato: "Non poter vedere i colori sociali sulla prima maglia mi dispiace". Il verde, tuttavia, profuma di nostalgia. In altre parole, ricorda la maglia che Tommaso Maestrelli vestiva in allenamento: "Sì, ci sono delle foto del mister, ma anche noi utilizzavamo quelle magliette a Tor di Quinto e nessuno ci faceva caso. Nelle partite ufficiali, però, un po' di bianco e celeste non guasta mai". All'epoca non c'erano sponsor e - ricorda Wilson - le casacche verdi erano state regalate dall'azienda dove la Lazio le acquistava. "Alla domenica solo la maglia celeste col bordino era quella nostra", conclude.

Belgio - Italia, Toni "bacchetta" Immobile: "Non mi è piaciuto. Ma non è stato servito bene"

Salernitana, il giornata la Pec con le modifiche del trust. Poi la decisione della Figc

TORNA ALLA HOMEPAGE