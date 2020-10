Marchisio: "Omosessualità? C'è omertà ma non è vero che nello spogliatoio non se ne parla"

Spesso si è parlato dell'omosessualità nel mondo del calcio e in generale dello sport. Un mondo chiuso, dove è difficile uscire allo scoperto per tabù che esistono da anni e per una lastra di omertà che caratterizza da sempre l'ambiente. Non è facile per un calciatore così come per un qualsiasi sportivo fare coming-out anche se nell'ultimo periodo sembra che questo muro sistia pian piano sgretolando. Sul tema è intervenuto anche l'ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio che ha così parlato sulle colonne de il Corriere della Sera: "Tabù omosessualità? Nessun mio compagno mi ha mai detto di essere gay, ma non è vero che negli spogliatoi non se ne parli. C’è omertà, senza dubbio. Sia per la reazione dell’opinione pubblica sia all’interno dello spogliatoio. Sa quelle battute stupide sulla saponetta? Ecco, meglio evitare. Uscire dagli schemi è difficile".

