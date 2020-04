Meghni: "Spero che Inzaghi possa vincere lo Scudetto con la Lazio"

Di talenti sprecati nel mondo del calcio se ne sente parlare spesso, ma il caso di Mourad Meghni alla Lazio ancora fa riflettere. Il trequartista algerino, dal potenziale indiscusso, ha sprecato il suo talento nonostante le grandi aspettative che tutti avessero su di lui. Ribattezzato come il nuovo Zidane (un accostamento che lui stesso ammette di non averlo aiutato) è rimasto sempre una promessa del pallone, senza mai esplodere. La Lazio è stata la sua grande occasione, sciupata. Poi una carriera in discesa. Ma il ricordo legato ai biancocelesti, e soprattutto a Inzaghi, è rimasta più che positivo. L'augurio di Meghni è che l'allenatore piacentino possa vincere lo Scudetto con la Lazio: non ha alcun dubbio su chi fare il tifo.

