Mendieta: "Per lo scudetto duello tra Lazio e Juve. Immobile? Un bomber coi fiocchi"

Gaizka Mendieta ha vestito nella sua carriera le maglie di Valencia e Barcellona. La sua esperienza in Italia con la Lazio, nella stagione 2000-01, non è stata particolarmente fortunata, soprattutto se si pensa agli 89 miliardi spesi per averlo. Attualmente è uno dei testimonial della Liga Legends. L'ex calciatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è espresso sulla lotta scudetto in Serie A, menzionando anche i biancocelesti come un gruppo in grande forma prima dello stop: "Pensavo potesse superare in classifica la Juventus. Credo che anche ora abbia la stessa determinazione e fiducia". Quello per alzare al cielo il tricolore sarà un vero duello: le due squadre, secondo Mendieta, lotteranno fino alla fine. Lui ha ammesso di tifare per il suo ex club.

LUIS ALBERTO E IMMOBILE - Lo spagnolo ha dispensato complimenti per Luis Alberto e Immobile. Sul 'Mago' ha sottolineato la bravura della'allenatore nel trovargli il posto giusto in campo per farlo rendere al meglio. Sull'attaccante di Torre Annunziata, invece, ha spiegato: "Un bomber coi fiocchi, forse è arrivato troppo presto in Liga. Nella Lazio fa la differenza, è un grandissimo".

