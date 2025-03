Milan, Conceicao verso la Lazio: torna Walker, tra Joao Felix e Musah...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Conceicao prepara il suo undici anti-Lazio. Dopo la sconfitta contro il Bologna, il Milan è chiamato alla vittoria a San Siro per rimanere in corsa per il quarto posto in campionato. Il tecnico ripartirà sempre dal 4-2-3-1, ma con alcuni cambi rispetto alla gara di giovedì al Dall'Ara. Davanti a Maignan tra i pali ritorna Walker sulla destra, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

A completare la difesa la coppia di centrali Thiaw - Pavlovic e Theo Hernandez a sinistra. In mediana spazio ancora a Fofana e Reijnders, praticamente imprescindibili. In avanti chance per Musah a destra, che ha sorpassato Joao Felix inizialmente in panchina. Le altre due maglie a Pulisic al centro e a Leao a sinistra. Unica punta Gimenez.