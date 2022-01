Milan - Roma, beffa per alcuni tifosi: pagano due volte... lo stesso biglietto!

Situazione a dir poco sgradevole quella in cui sono venuti a trovarsi una trentina di tifosi giallorossi arrivati a San Siro per assistere a Milan - Roma. Questi avevano acquistato il biglietto online, rimanendo col fiato sospeso per paura di ricevere una comunicazione da parte del club rossonero in merito a un annullamento dei tagliando. Tuttavia, non ricevendo alcuna notizia, hanno considerato i biglietti validi e sono partiti. Riporta la rassegna stampa di Radiosei: "Arrivati allo stadio - riassume uno dei protagonisti - mi sono messo regolarmente in fila per entrare nel settore ospiti. Giunto finalmente il mio turno, scopro che il mio biglietto viene considerato annullato".

LA BEFFA - La soluzione trovata dal Milan per concedere comunque l'ingresso è quella di proporre loro di ricomprare il biglietto a un presso di 23 euro. La gara era iniziata già da venti minuti, i tifosi giallorossi accettano, anche in virtù della promessa di un rimborso. "Non si è visto nessuno della società - aggiunge -. Qualcuno ha 25 euro interi e non si vede corrisposto neanche il resto per assenza di monete spicce. Siamo entrati praticamente alla mezz'ora, pagando due volte lo stesso biglietto".

