Mondiali Qatar 2022, Rai e Amazon si aggiudicano i diritti

Rai e Amazon, saranno queste le piattaforme sulle quali verrano trasmessi i prossimi Mondiali di calcio che si terranno in Qatar nel 2022 dal 21 novembre al 18 dicembre. Le edizioni precedenti hanno visto nel 2018 la partecipazione di Mediaset e ancor prima la collaborazione tra la Rai e Sky per le gare della Nazionale azzurra e non solo. La tv di Stato si è assicurata la trasmissione di 28 gare delle "prime scelte" del Mondiale che comprende le partite dell'Italia, le semifinali e le finali per primo e terzo posto. Tutte le altre gare verranno invece trasmesse da Amazon Prime Video che si aggiudica un altro colpo importantissimo dopo l’acquisto dei diritti di 16 partite della Champions League 2021-2022.

