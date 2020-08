Muriqi, parla l'ex allenatore Okan: "Grande lavoratore, alla Lazio farebbe bene"

La Lazio ha individuato in Vedat Muriqi il profilo giusto per il proprio attacco. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l’ex centrocampista dell’Inter Okan Buruk, oggi tecnico del Basaksehir, lo ha allenato per un anno al Caykur Rizespo. Ecco cos'ha detto sul centravanti kosovaro: "Il punto di forza di Muriqi è il gioco aereo, ma la sua caratteristica principale è lo spirito di sacrificio. Si allena oltre gli orari delle sedute, e in partita fa di tutto per la squadra. Corre, dialoga coi compagni, un attaccante moderno. In Turchia è il migliore. Qualche anno fa non ci si aspettava molto da lui, ma proprio per il lavoro fatto merita il passaggio a un top club italiano. Se è adatto al 3-5-2? Sì, con un attaccante accanto si esalta. Può agire sia da prima sia da seconda punta. Sa creare spazi per i compagni e sa finalizzare".