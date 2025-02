Napoli, Conte punta la Lazio: Buongiorno torna titolare?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo il successo sul Monza la Lazio si prepara al big match contro il Napoli in programma sabato 15 febbraio alle 18.00 allo stadio Olimpico. Una gara che mette in palio punti pesanti per la squadra di Baroni così come per quella di Conte che adesso ha l'Inter vicinissima, a solo un punto, e non può più sbagliare.

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il tecnico azzurro potrà contare sul recupero completo di Alessandro Buongiorno, senza il quale la difesa azzurra ha faticato e non poco subendo cinque reti in quattro gare. Il difensore è ai box dallo scorso dicembre per un infortunio in allenamento ma ora, dopo essersi accomodato in panchina nelle ultime due sfide, è pronto a scendere in campo contro la Lazio in coppia con Rrahmani.