Napoli, dall'Olimpico al tribunale: guerra tra 6 calciatori e De Laurentiis

Probabilmente affrontare una Lazio così in forma è solo l'ultimo dei problemi in casa Napoli. Tra la disastrosa classifica e lo Stadio Olimpico, infatti, c'è di mezzo un tribunale. Anzi, due. Una questione spinosa risalente allo scorso novembre ma che si protrarrà a lungo per i prossimi mesi. Ovvero quell'ammutinamento (ritiro disertato, ndr) costato ad Ancelotti la propria autorità - oltre che la panchina-, al presidente De Laurentiis un paio di ulcere e ai calciatori buona parte dei propri stipendi. Più precisamente 2,3 milioni di euro in totale tra tutti i componenti della rosa, ai quali è stato decurtato il 25% del loro salario mensile (50% per Insigne e Allan, considerati i maggiori responsabili dell'accaduto). Per questa vicenda, si diceva, è stata avviata la procedura dei vari arbitrati (24, uno per giocatore) con il Napoli che ha nominato come proprio arbitro Bruno Pacci. Un profilo che non è andato giù a sei calciatori azzurri: Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski. Perché? Il problema, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, risiederebbe nel fatto che Pacci abbia già preso le parti del Napoli in 25 arbitrati precedenti e che dunque il suo giudizio non sarebbe “super partes”. Questa ricusazione rallenterà l'iter per altri lunghi mesi, con i tribunali di Napoli (gestirà 18 arbitrati, quelli sopra i 50 mila euro) e Roma (gestirà gli altri 8, sotto i 50 mila euro) che si ingolferanno nei terreni melmosi della burocrazia. A Castel Volturno il clima è teso. Tutti gli indizi portano a pensare che questo gruppo sia ormai a fine ciclo: il futuro di gran parte della rosa sarà lontano da Napoli. Starà alla Lazio approfittarne sul campo domani sera e sulla carta in classifica, confermando la propria superiorità per tutto il resto del campionato.

