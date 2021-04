Pio e Amedeo: "Calciatori come i tronisti, a noi piaceva Attilio Lombardo che sembrava Banfi"

Il loro programma in onda il venerdì sera su Canale 5 è stato un vero e proprio successo. Il duo irriverente e comico formato da Pio e Amedeo con "Felicissima Sera" ha conquistato il pubblico e questa sera chiuderà con un gran finale. I due sono amatissimi dai calciatori che in queste settimane spesso hanno sfoggiato sui social le ciabatte, quelle classiche da hotel, con le loro facce. Alla domanda su quali siano i loro giocatori preferiti rispondono: "Lorenzo Insigne ha un posto privilegiato perché ci consiglia tutti i neomelodici napoletani. Poi Immobile, Quagliarella, Donnarumma. Tutti cervelloni come noi...". Un secco no però ad alcuni atteggiamenti dei calciatori: "Dalla D in su si atteggiano. Hanno tutti il gel. Il calciatore è più simile a un tronista che a uno sportivo. A noi piaceva Attilio Lombardo che sembrava Lino Banfi e Franco Baresi", queste le loro parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.

