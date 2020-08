Pippo Inzaghi: "Lazio? Senza covid avrebbe vinto lo Scudetto"

RASSEGNA STAMPA - "Sono contento di aver vinto lo Scopigno insieme a mio fratello: Simone è tra i più bravi tecnici europei perché sainsegnare calcio e sa gestire". A parlare così è Filippo Inzaghi che si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Il suo Benevento si è già ritrovato e sta svolgendo in Austria i primi giorni di ritiro. Nonostante qualche caso di coronavirus, i campani sono carichi e motivati. Dopo un anno da record in Serie B, vogliono dimostrare di essere pronti e all'altezza del campionato maggiore. L'ex centravanti ha anche parlato della Lazio di suo fratello minore e ha ripetuto ancora una volta la sua sull'ultima stagione: "Giocando una partita alla settimana la Lazio avrebbe vinto lo Scudetto o sarebbe rimasta in lizza fino alla fine. Giocando ogni tre giorni, invece, la panchina della Juve ha fatto la differenza". Infine una battuta anche sul mercato e Giacomo Bonaventura, accostato sia ai biancocelesti che al suo Benevento: "Non cerchiamo giocatori a caso. Bonaventura? Con noi può tornare in Nazionale".

