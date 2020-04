Premier League, idea Wembley per concludere la stagione

Il calcio europeo continua a cercare soluzioni per portare al traguardo tutti i campionati. Secondo il tabloid The Times, nel Regno Unito la Football Association starebbe pensando di mettere Wembley, stadio utilizzato dalla Nazionale inglese, a disposizione della Premier League per disputare alcune delle partite che mancano alla fine del calendario. Assieme all'impianto dove disputare i match dovrebbe essere utilizzato anche il centro di addestramento di St George, una soluzione per cercare di contenere il più possibile gli spostamenti delle squadre ma che ovviamente sarà subordinata alla revoca delle attuali misure di contenimento.

