PRIMAVERA | Lazio, a Salerno per infilare la quarta vittoria consecutiva

RASSEGNA STAMPA - I ragazzi di Alessandro Calori hanno iniziato al meglio questa nuova stagione, la voglia di tornare in Primavera 1 è lo stimolo per fare il massimo in campo e al momento ci stanno riuscendo. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dopo le prime due vittorie in campionato e in Coppa Italia, oggi a Salerno la Lazio Primavera cercherà di replicarsi contro i granata. Il match è in programma alle 15 allo Stadio Volpe.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio - Roma, Veretout accende il derby: "Daremo tutto, vogliamo vincerlo per Mourinho"

FORMELLO - Lazio, scarico alla ripresa: torna Pedro dall'inizio