Lazio - Roma, Veretout accende il derby: "Daremo tutto, vogliamo vincerlo per Mourinho"

In vista del derby, in programma domenica pomeriggio alle 18 all'Olimpico, Jordan Veretout ha rilasciato un'intervista a Téléfoot, programma di calcio francese. Le dichiarazioni integrali saranno note solamente domenica mattina, ma nel frattempo sono iniziate a circolare alcune anticipazioni. L'ex centrocampista della Fiorentina ha spiegato: "È un derby, è una partita davvero...è un bel derby. Quindi ci siamo, daremo tutto, proveremo a vincere questo derby anche per il mister".

