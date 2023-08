Primavera, Lazio pronta per l'Atalanta: tra vecchie certezze e nuovi volti

Affilare gli artigli, oggi è necessario farsi trovare pronti. La Primavera 1 è un campionato tutt'altro che semplice, nettamente più complicato della Primavera 2 e la Lazio di Sanderra, che questo obiettivo se l'è sudato, lo sa bene. Come ricorda il Corriere dello Sport oggi i biancocelesti faranno il proprio debutto contro l'Atalanta in terra nemica, l'appuntamento è alle ore 11:00. Ci sarà anche la Youth League a cui pensare, ma per quella ci sarà tempo. Intanto la società è al lavoro per dare al mister una squadra forte e competitiva: ieri è arrivato l'attaccante Sulejmani, già convocato. Diversi i volti ormai conosciutissimi, da Napolitano a Sana Fernandes, da Petta e capitan Ruggeri. Assente Dutu per squalifica. In panchina i ricambi per il reparto avanzato sono saliti direttamente dalla "vecchia" Under 18, mentre si attende l'arrivo dei gemelli italoamericani Stefano e Lorenzo D'Agostini dall'Inter Miami II.