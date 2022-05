PRIMAVERA - Lazio, Rocchi verso la panchina: la situazione

La Primavera deve azzerare e ripartire dopo l'eliminazione ai playoff: Calori verso l'addio dopo un anno e la società ha individuato in Rocchi il sostituto.

RASSEGNA STAMPA - L'eliminazione ai playoff contro il Brescia ha costretto la Lazio a fare delle riflessioni inerenti la Primavera. La delusione e l'amarezza nel mancare l'obiettivo promozione è tanta e per questo c'è bisogno di ripartire al più presto. Tra le valutazioni in corso c'è anche quella su chi sarà l'allenatore della prossima stagione: la permanenza di Alessandro Calori, subentrato un anno fa al posto di Menichini per affrontare i playout di Primavera 1, è tutt'altro che scontata e i biancocelesti avrebbero individuato il sostituto in casa propria. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il nome in pole per sostituire Calori è quello di Tommaso Rocchi, attuale allenatore dell'U-18 e protagonista di un percorso nelle giovanili che potrebbe concludersi con il salto di categoria.

Tra le parti ci sarebbe già stato un primo incontro per confrontare le idee e buttare giù le basi da cui ripartire nella prossima stagione, ma nei prossimi giorni ce ne saranno altri per definire la situazione. La promozione di Rocchi sarebbe la logica conseguenza del lavoro svolto dall'ex numero 9 in questi anni e il giusto premio per quanto ha dimostrato nelle categorie inferiori. Non si tratterebbe, inoltre, di una novità in casa Lazio, prima di Rocchi già Simone Inzaghi era stato al centro di una scalata così e questo rappresenta uno stimolo in più per l'ex capitano della Lazio che sogna, un giorno, il salto nel calcio dei grandi.